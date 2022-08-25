Дамаск, , 03:34 — REGNUM Лёгкие травмы получили трое военнослужащих ВС США при обстреле двух американских военных баз на севере Сирии. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

Американцы в Сирии (сс) DVIDSHUB

Как уточнили в Пентагоне, под обстрел попали американские военные базы Грин-Виллидж и Коноко (Green Village и Conoco). Один военнослужащий миссии поддержки Коноко получил лёгкую травму и после оказания медицинской помощи вернулся в строй. Двое других проходят обследование после получения лёгких ранений.

«Мы внимательно следим за ситуацией. В нашем распоряжении есть целый ряд средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону», — указал глава командования генерал Майкл Курилла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооруженные силы Соединенных Штатов применили вертолеты Apache, чтобы совершить воздушные удары по местам, откуда предположительно были запущены ракеты по американским военным базам в Сирии.

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