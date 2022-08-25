Симферополь, 25 августа, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Из-за поступившей жалобы было приостановлено определение подрядчика на строительство следственного изолятора на 1500 мест в Симферополе. Претензия от частной компании уже должна была быть рассмотрена ФАС России, но решение пока не сообщалось, а сам тендер всё ещё в стадии приостановки, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В карточке тендера уточняется, что речь идёт о жалобе «на положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке». Её подала компания из Санкт-Петербурга, указавшая на то, что «заказчиком установлены противоречивые требования».

«Выявленные нарушения в аукционной документации делают невозможным исполнение контракта на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке», — уточняется в жалобе.

Решение ФАС по делу пока не обнародовано.

Напомним, начальная цена лота управлением строительства №101 ФСИН России заявлена на уровне 8,405 млрд рублей. Возвести объекты за счёт федерального бюджета должны до конца октября 2025 года. В ходе первого этапа планируется создать 1 тыс. мест, второго — ещё 500 мест. Контрактом предусмотрен крупный аванс — 50%.