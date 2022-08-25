Южно-Сахалинск, , 03:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали специалисты-сейсмологи в море восточнее острова Сахалин. Об этом 25 августа сообщает Сахалинский филиал российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности и риска.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 358,3 км на северо-восток от города Северо-Курильска (проживает около 2,5 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 97 км.

Информация о возможных разрушениях и об ощутимости подземных толчков в населённых пунктах не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,3 в районе населенного пункта Стражица Великотырновской области на севере Болгарии.

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