Южно-Сахалинск, 25 августа, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали специалисты-сейсмологи в море восточнее острова Сахалин. Об этом 25 августа сообщает Сахалинский филиал российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности и риска.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 358,3 км на северо-восток от города Северо-Курильска (проживает около 2,5 тыс. человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 97 км.

Информации о возможных разрушениях и об ощутимости подземных толчков в населённых пунктах не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,3 в районе населенного пункта Стражица Великотырновской области на севере Болгарии.