Москва, , 03:15 — REGNUM В Евросоюзе завершился период высокого уровня жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист Василий Колташов.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

«Для Евросоюза заканчивается не просто период высокого уровня жизни. Этот период уже закончился», — сказал Колташов.

По мнению эксперта, сейчас страны Евросоюза ждет новый период, который тот назвал «эпохой дорогих кредитов».

«Кредит будет дорожать. Инфляция в Евросоюзе не достигла своего пика. Зима близко, но ещё не наступила. Но уже сейчас можно сказать, что европейских средний класс будет разорен. В первую очередь средний класс Франции и Германии», — отметил Колташов.

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