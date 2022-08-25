Москва, 25 августа 2022, 03:15 — REGNUM В Евросоюзе завершился период высокого уровня жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист Василий Колташов.
«Для Евросоюза заканчивается не просто период высокого уровня жизни. Этот период уже закончился», — сказал Колташов.
По мнению эксперта, сейчас страны Евросоюза ждет новый период, который тот назвал «эпохой дорогих кредитов».
«Кредит будет дорожать. Инфляция в Евросоюзе не достигла своего пика. Зима близко, но ещё не наступила. Но уже сейчас можно сказать, что европейских средний класс будет разорен. В первую очередь средний класс Франции и Германии», — отметил Колташов.
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