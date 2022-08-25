Дамаск, , 03:11 — REGNUM «Неустановленное число» американских военнослужащих пострадало в результате обстрела двух военных баз США на северо-востоке Сирии 24 августа, передает телеканал NBC News.

Вертолет AH-64 Apache U.S. Army

В ответ вооруженные силы Соединенных Штатов применили вертолеты Apache, чтобы совершить воздушные удары по местам, откуда предположительно были запущены ракеты. Боевые машины уничтожили по меньшей мере три автомобиля и убили несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу военная база США, которая находится недалеко от границы с Ираком.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии обстреляли ракетами военную базу США