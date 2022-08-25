Иркутск, , 03:13 — REGNUM Желающих заключить контракт на строительство общеобразовательной школы в Тайшете (Иркутской области) стоимостью 2,3 млрд рублей не нашлось. На соответствующий тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — отмечается в карточке тендера.

Напомним, контракт с авансом 10% был предложен «Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области». В задачи исполнителя должны были войти подготовка проекта и инженерные изыскания, а также строительство трёхэтажного здания до сентября 2024 года. Под школу на 1275 учеников выбрали участок на улице Горького, 21.

Вероятно, торги пройдут повторно.

Напомним, ранее в Новокузнецке также не состоялся тендер по выбору подрядчика на строительство школы и лот выставили на повторные торги.