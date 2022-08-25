Иркутск, 25 августа, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Желающих заключить контракт на строительство общеобразовательной школы в Тайшете (Иркутской области) стоимостью 2,3 млрд рублей не нашлось. На соответствующий тендер не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — отмечается в карточке тендера.

Напомним, контракт с авансом 10% был предложен «Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области». В задачи исполнителя должны были войти подготовка проекта и инженерные изыскания, а также строительство трёхэтажного здания до сентября 2024 года. Под школу на 1275 учеников выбрали участок на улице Горького, 21.

Вероятно, торги пройдут повторно.

Напомним, ранее в Новокузнецке также не состоялся тендер по выбору подрядчика на строительство школы и лот выставили на повторные торги.