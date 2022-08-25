Пхеньян, , 02:57 — REGNUM Четыре случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в провинции Рянган в КНДР августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сообщению Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба 23 августа в одном подразделении провинции Рянган выявлены 4 случаев подозрения на злокачественную пандемию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативный штаб по борьбе с пандемией принял чрезвычайные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, были закрыты на карантин районы, где выявлены заболевшие, а также провели тесты у всех подозреваемых на заболевание COVID-19.

При этом в других регионах Северной Кореи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не выявили. В провинции Рянган продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над распространением коронавирусной инфекции в республике. С начала пандемии в Северной Корее переболели более 4,77 млн человек, от осложнений COVID-19 умерли 74 пациента.