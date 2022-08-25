Краснодар, , 02:56 — REGNUM Компания «РТ-Капитал», входящая в дивизион госкорпорации «Ростех», 3 октября 2022 года планирует продать с торгов акции АО «Инвест Альянс», которое владеет имущественным комплексом, известным как пансионат «Самшит» в Сочи. Лот оценивается в 338,989 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку тендера.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

АО «Инвест Альянс» учреждено в 2007 году и прописано в Москве. ООО «РТ-Капитал» владеет 100% акций актива.

Акционерному обществу принадлежит пансионат «Самшит» в Хостинском районе Сочи, а также на праве долгосрочной аренды земельный участок общей площадью 32 тыс. кв. м под комплексом зданий. Договор аренды заключён с управлением Росимущества до 26 августа 2059 года.

Имущественный комплекс пансионата включает спальные корпуса, общежитие, столовую, нежилые здания и сооружения, беседки и многое другое.

В документации уточняется, что есть «сведения о регистрации по месту жительства физических лиц на объекте недвижимости с кадастровым номером: 23:49:0 303 017:1305 и в жилом здании, права собственности на которое не зарегистрировано».

Напомним, ранее прошли торги по продаже акций другого предприятия из дивизиона Ростеха — самарского АО «Тевис», но покупателей на пакет акций стоимостью 2,9 млрд рублей не нашлось.