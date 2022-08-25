Москва, , 02:54 — REGNUM Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что эта страна переживает «конец изобилия» говорит о его политической беспомощности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист Василий Колташов.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Макрон фактически расписался в собственной политической беспомощности, заявив о том, что страна переживает конец изобилия и сказав, что они проходят «большой сдвиг». На самом деле Франция давно находится в процессе большого сдвига в худшую сторону, просто в 2022 году процесс серьезно ускорился», — сказал Колташов.

Примечательно, что эта негативная тенденция происходит на фоне активной деятельности Макрона на международной арене.

«Чем более он активен, тем хуже становится ситуации в экономике Франции. Поэтому верной точкой зрения может быть, что лучше ничего ему не трогать, чтобы не сделать хуже», — отметил экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция переживает «конец изобилия» — Макрон