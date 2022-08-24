Москва, 25 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что эта страна переживает «конец изобилия», говорит о его политической беспомощности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист Василий Колташов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Макрон фактически расписался в собственной политической беспомощности, заявив о том, что страна переживает конец изобилия, и сказав, что они проходят «большой сдвиг». На самом деле, Франция давно находится в процессе большого сдвига в худшую сторону, просто в 2022 году процесс серьезно ускорился», — сказал Колташов.

Примечательно, что эта негативная тенденция происходит на фоне активной деятельности Макрона на международной арене.

«Чем более он активен, тем хуже становится ситуация в экономике Франции. Поэтому верной точкой зрения может быть, что лучше ничего ему не трогать, чтобы не сделать хуже», — отметил экономист.