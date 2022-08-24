Париж, 25 августа, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Власти Франции не смогут побороть рост инфляции в стране по крайней мере до начала 2023 года, заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр 24 августа в эфире телеканала France 5.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Вместе с тем он отметил, что правительство республики не рассматривает вариант, при котором инфляция в стране может стать двузначной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти Франции не имеют возможностей постоянно сдерживать цены через их ограничение.