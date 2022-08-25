Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Документ о решениях в отношении экс-президента США Дональда Трампа по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, изучавшего якобы российское вмешательство в выборы, опубликовал американский минюст.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство опубликовало докладную записку на имя экс-генпрокурора США Уильяма Барра. В документе указывается, что оснований для преследования Трампа из-за якобы создания препятствий правосудию нет. Авторами документа значатся двое высокопоставленных сотрудника американского минюста Стивен Энгел и Эдвард О’Каллахан, сама записка была направлена еще в марте 2019 года.

«По причинам, изложенным ниже, мы приходим к выводу о том, что свидетельства, описанные во втором томе доклада, на наш взгляд, не являются достаточными, чтобы без резонного сомнения поддержать заключение о нарушении президентом законодательства, касающегося созданию препятствий отправлению правосудия», — говорится в документе.

Отмечается, что записку опубликовали в соответствии с решением федерального апелляционного суда США. Общественники добавились публикации этого документа еще с 2019 года.