Берлин, , 02:46 — REGNUM «Горькую правду» о потере Донбасса следует принять киевскому режиму в самое ближайшее время и отказаться от попыток контрнаступления на Херсон. Об этом 24 августа написал обозреватель Кристоф Шильц в своей статье для немецкого издания Welt.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению журналиста, киевская власть со дня на день потеряет Донбасс на востоке, а южная часть территории б. УССР уже под контролем России. Признаков того, что ситуация как-то изменится в пользу Киева, в обозримом будущем нет.

«Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится, поскольку ВСУ сейчас не в состоянии это сделать. Осознавать это горько», — указывает Шильц.

Кроме того, обозреватель отмечает, что предстоящая зима несёт с собой множество проблем для киевского режима с продовольствием и энергоснабжением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию бывш. УССР из соображений безопасности.

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