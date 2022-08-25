Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 600 млн, сообщается на сайте Worldometer.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Больше всего фактов инфицирования было подтверждено в США — около 94 млн. После в списке располагаются Индия, Франция, Бразилия и Германия, где всего зафиксировали соответственно 44 млн, 35 млн, 34 млн и 32 млн случаев заражения.

При этом общее количество зарегистрированных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 составляет в мире не менее 6,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что первая леди США Джилл Байден вновь заразилась коронавирусом спустя несколько дней после выздоровления от COVID-19.

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