Нью-Йорк, США, 25 августа, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Члены «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в Эфиопии разворовали 570 тыс. литров горючего из гуманитарной помощи ООН, что подорвало работу гуманитарной миссии в республике, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

По его словам, повстанцы вломились на склад Всемирной продовольственной программы ООН в городе Мекелле и угнали 12 бензовозов с 570 тыс. литров горючего. При этом охрана склада пыталась противостоять боевикам, однако их попытки увенчались провалом.

Дюжаррик добавил, что эти запасы горючего использовались для гуманитарных целей, в том числе для развоза в населенные пункты продовольствия, удобрений и предметов первой необходимости. Из-за кражи деятельность гуманитарной миссии на севере Эфиопии оказалась крайне затруднена.

«Мы осуждаем все попытки разграбить или конфисковать гуманитарную помощь, а также призываем все стороны выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права», — подчеркнул Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа ВВС Эфиопии сбили самолет, вторгшийся в воздушное пространство страны. Предположительно, воздушное судно перевозило оружие для повстанцев в регионе Тыграй.