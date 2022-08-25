Санкт-Петербург, 25 августа 2022, 02:22 — REGNUM Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провёл учения по предотвращению прорыва условных подводных диверсантов к кораблям и боевые стрельбы с патрульных катеров. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Боевые пловцы Минобороны РФ
Боевые пловцы Минобороны РФ
Mil.ru

На первом этапе учений был отработан сценарий по противодействию попытке катера условного противника нарушить режим плавания в Финском заливе.

«Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия».
пресс-служба ЗВО

В ходе второго этапа учений экипажи патрульных катеров отряда ПДСС провели в районе острова Мощный боевые стрельбы из штатного вооружения, а также из крупнокалиберных пулемётов и пулемётов «Печенег» по надводным и береговым целям.

«В ходе учений личный состав отряда… предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приёмы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия».
пресс-служба ЗВО

В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, были задействованы патрульные катера типа «Раптор» и «Грачонок», а также различное специальное и роботизированное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в акватории Баренцева моря выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» в рамках плановых учений с группировкой разнородных ударных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Флагман Северного флота уничтожил «противника» на удалении 200 км