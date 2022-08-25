Санкт-Петербург, , 02:22 — REGNUM Отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провёл учения по предотвращению прорыва условных подводных диверсантов к кораблям и боевые стрельбы с патрульных катеров. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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На первом этапе учений был отработан сценарий по противодействию попытке катера условного противника нарушить режим плавания в Финском заливе.

пресс-служба ЗВО «Боевая группа отряда ПДСС на патрульных катерах выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия».

В ходе второго этапа учений экипажи патрульных катеров отряда ПДСС провели в районе острова Мощный боевые стрельбы из штатного вооружения, а также из крупнокалиберных пулемётов и пулемётов «Печенег» по надводным и береговым целям.

пресс-служба ЗВО «В ходе учений личный состав отряда… предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приёмы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия».

В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, были задействованы патрульные катера типа «Раптор» и «Грачонок», а также различное специальное и роботизированное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в акватории Баренцева моря выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» в рамках плановых учений с группировкой разнородных ударных сил.

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