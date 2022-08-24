Вашингтон, 25 августа, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США сократились с 11 по 19 августа на 3,3 млн баррелей и составили 421,7 млн баррелей, сообщило на своем сайте управление энергетической информации американского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем аналитики, которых опросил портал DailyFX, полагали, что нефтяные запасы страны снизятся только на 0,93 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление энергетической информации американского минэнерго объявило, что с 6 по 12 августа добыча нефти в США уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей.