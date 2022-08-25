Никосия, , 02:03 — REGNUM Новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа был обнаружен на Кипре, сообщила газета Phileleftheros.

ВИЧ Cdc.gov

Его нашли у 14 жителей острова. Новой разновидности ВИЧ было присвоено обозначение CRF91_cpx. Штамм выделили ученые Кипрского университета, которые проводили исследования в Лос-Аламосской национальной лаборатории в американском штате Нью-Мексико.

После к ним присоединились сотрудники медицинской клиники из кипрского города Ларнака, в которой занимаются изучением Синдромом Приобретенного Иммунодефицита (СПИД), а также лечением этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на сайте Social Science Research Network было опубликовано исследование, в котором говорилось о пациентке из ЮАР, с рождения инфицированной ВИЧ. В 2021 году женщина заболела COVID-19, после чего у нее нашли 21 мутацию коронавируса.

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