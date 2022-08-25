Красноярск, , 01:57 — REGNUM В четверг, 25 августа, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Август Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 5:50 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 25 на 26 августа ожидается до +13… +16 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В пятницу, 26 августа, в Красноярске до +15… +18 °C, облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью — до +11… +14 °C, без осадков.

В субботу, 27 августа, в Красноярске ожидается до +17… +19 °C днём и до +8… +12 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 25 августа в южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве в воздухе и на поверхности почвы ночью местами ожидаются заморозки до −2 °C. На юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидается сильный северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, в Туруханском районе местами сильные дожди грозы.

В центральных и южных районах Красноярского края и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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