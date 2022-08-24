Вашингтон, 25 августа, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов считают якобы нелегитимным проведение трибунала над киевскими нацистами и карателями в Мариуполе, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Планируемые показательные процессы являются нелегитимными и представляют собой насмешку над правосудием, мы решительно их осуждаем», — заявил он.

Прайс добавил, что бандеровцы и иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях на стороне киевского режима, якобы имеют право на статус военнопленных. Он также призвал Россию соблюдать все обязательства в рамках международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несколько мест для проведения трибунала над военными преступниками киевского режима уже подготовлены. При этом под трибунал пойдут не только нацисты из группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и другие киевские каратели, ответственные за жестокие преступления против мирных жителей.