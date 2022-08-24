Дамаск, 25 августа, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Военная база США, которая находится в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, была отстрелена ракетами. Об этом сообщило агентство Reuters.

U.S. Air Force Взрыв

Объект находится недалеко от границы с Ираком. В результате происшествия никто не пострадал. Также не был причинен какой-либо материальный урон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент США Джо Байден приказал американским вооруженным силам нанести авиаудары по поддерживаемым Ираном группировкам в сирийском Дейр-эз-Зоре. Приказ был отдан спустя неделю после ракетного обстрела военной базы США в этом регионе.

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