Нью-Йорк, США, 25 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 августа сдержанным ростом, который многими экспертами оценивается как «технический» на фоне данных по экономике и ожидания симпозиума ФРС 25–26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 59,64 пункта (0,18%), до уровня 32 969,23 пункта. S& P 500 подорожал на 12,04 пункта (0,29%), до уровня 4140,77 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 50,23 пункта (0,41%), до уровня 12 431,53 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,48 (1,58%), до уровня $95,22 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 августа сдержанным снижением на фоне ожидания инвесторами представления главой ФРС Джеромом Пауэллом перспектив кредитно-денежной политики.

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