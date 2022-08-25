Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Соединенные Штаты в своем ответе на письмо Ирана по предложенному Евросоюзом проекту соглашения по восстановлению ядерной сделки особое внимание уделили экономическим гарантиям для Тегерана. Об этом сообщает газета The Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом источник отказался предоставлять какие-либо подробности по ответу США. По его словам, Вашингтон в своем ответе не предложил того, что ожидает от него Тегеран.

«Так что теперь нам нужно посмотреть, сочтут ли они, что он настолько хорош, насколько возможно, или же решат настаивать на большем», — отметил источник.

Также газета приводит мнение американского госслужащего, пожелавшего остаться неизвестным. По его словам, ответ США является объемным и содержит множество предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс объявил, что Вашингтон ответил на комментарии Ирана по предложениям о возобновлении ядерной сделки. Он добавил, что соответствующие предложения США уже направлены Евросоюзу.

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