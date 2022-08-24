Нью-Йорк, США, 25 августа, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории б. УССР, поддержали менее трети из 193 входящих в ООН стран. Текст документа и список «подписантов» 24 августа зачитал журналистам постпред режима Зеленского при ООН Сергей Кислица.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Заявление, в котором осуждается проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории б. УССР, традиционно поддержали США, Великобритания, страны Евросоюза, Швейцария, Турция, Грузия, а также несколько стран Латинской Америки и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН, что бандеровские боевики применяют мины «Лепесток» в расчёте на то, что на них подорвутся мирные жители освобождённых в ходе спецопераций территорий.