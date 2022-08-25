Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Возможности поставок истребителей киевскому режиму не исключили власти США. Такое заявление сделал 24 августа замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе брифинга.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил представитель Пентагона, поставки истребителей киевскому режиму по-прежнему остаются «возможным вариантом», однако окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Напомним, президент США Джозеф Байден объявил о выделении киевскому режиму пакета военной помощи общей стоимостью почти $3 млрд. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев будет закупать системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, а также средства противодействия беспилотникам и радары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне уточнили, что в новый пакет военной помощи США войдут шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. 155-мм гаубичных снарядов, 65 тыс. выстрелов для 120-мм минометов, контрбатарейные радары U24, системы борьбы с БПЛА Vampire, ракеты с лазерными головками наведения, а также финансирование обучения боевиков.

Общий объём выделенной администрацией США военной помощи Киеву составил с января 2021 года составил $13,5 млрд.

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