Париж, , 00:54 — REGNUM Возможное решение Евросоюза о создании миссии по обучению киевских нацистов может привести к прямому столкновению с Россией, заявил депутат Европарламента, бывший глава французского минтранса Тьерри Мариани на своей странице в Twitter.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, все больше вовлечение ЕС в поддержку бандеровцев и киевского режима может привести к военному конфликту. Мариани напомнил, что подобным образом началось американское вторжение во Вьетнам.

«В мае 1959 года Тихоокеанское командование Вооруженных сил США начало отправлять военных советников… Мы знаем, чем это закончилось», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки киевских террористов. При этом он отметил, что миссия носит высокую важность и, вероятно, будет действовать в соседствующей с территорией б. УССР стране.