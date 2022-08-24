Тбилиси, 25 августа, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили выступили с резкой критикой Швейцарии, сообщает 24 августа грузинский телеканал «Пирвели».

Флаг Швейцарии

«За последние месяцы о Швейцарии было написано много. Швейцария исторически считалась развитой демократической страной даже в Европе. Однако что же происходит сегодня в этой стране? Если всё, о чём говорят адвокаты и эксперты Бидзины Иванишвили, правда: рэкет, несправедливый суд и несвободные СМИ, что было почерком любимого правительства посольства США — режима Саакашвили, — то получается, что эта модель управления активно внедряется в Швейцарии. Мы хотим такую Европу, которую олицетворяла старая Швейцария. Мы не хотим Европу, в которой банк, судебная система и средства массовой информации действуют в полной координации против правосудия и прав человека», — говорится в заявлении депутатов.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал многомиллионные счета олигарха и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.