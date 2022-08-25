Ижевск, , 00:48 — REGNUM С 29 августа вся группа компаний АвтоВАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе. Это касается и производственной площадки в Ижевске, сообщил на своей странице в социальной сети глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов подписал соответствующий указ.

«Это стало возможным в том числе и благодаря государственной программе льготного кредитования, она обеспечила рост спроса на автомобили», — подчеркнул глава республики.

В комментариях министерство промышленности и торговли Удмуртии уточняет, что на заводе АвтоВАЗ в Ижевске работают около 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что на ижевском заводе будут производиться новые электрические версии LADA e-Largus. Предприятие также будет продолжать производство запчастей для LADA Vesta, сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Однако основное производство автомобилей LADA Vesta было решено перенести на площадку в Тольятти. Производительности завода «LADA-Ижевск» будет недостаточно для удовлетворения спроса.

Последний автомобиль Lada Vesta сошёл с конвейера завода АвтоВАЗ в Ижевске 7 августа.

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