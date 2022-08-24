Варшава, 25 августа, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Поставляемый в Польшу уголь, который заменил собой российское сырье, оказался менее качественным, чем аналог из России. Об этом пишет обозреватель Бартоломей Савицкий в своей статье для польской газеты Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По словам автора, российский уголь, так же как и польский, дает больше тепла, чем тот, который сейчас поступает в страну. Кроме того, у сырья из новых источников ниже содержание полезного вещества в породе.

Савицкий отмечает, что такая проблема вынуждает Польшу закупать значительно большее количество энергоносителей, чем планировалось, поскольку для отопления в Польше импортный уголь не из России подходит плохо, а собственная добыча не может покрыть потребности республики полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Польша запретила ввоз угля и каменного кокса из России и Белоруссии. Польские предприятия стали переходить на сырье от дальних производителей, включая Колумбию и ЮАР.