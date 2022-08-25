Анкара, , 00:00 — REGNUM Двадцать пять пассажиров междугороднего автобуса пострадали в результате столкновения с грузовиком в Турции, сообщила 24 августа газета Hurriyet.

ДТП 40.мвд.рф

«В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовым автомобилем на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек», — сообщает издание.

По данным местной полиции, обошлось без гибели людей, все пострадавшие доставлены в больницы.

Причины столкновения выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии после ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело