Анкара, 25 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Двадцать пять пассажиров междугороднего автобуса пострадали в результате столкновения с грузовиком в Турции, сообщила 24 августа газета Hurriyet.

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«В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовым автомобилем на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек», — сообщает издание.

По данным местной полиции, обошлось без гибели людей, все пострадавшие доставлены в больницы.

Причины столкновения выясняются.