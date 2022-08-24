В Турции столкнулись автобус и грузовик. Пострадали 25 человек
Анкара, 25 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Двадцать пять пассажиров междугороднего автобуса пострадали в результате столкновения с грузовиком в Турции, сообщила 24 августа газета Hurriyet.
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ДТП
«В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовым автомобилем на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек», — сообщает издание.
По данным местной полиции, обошлось без гибели людей, все пострадавшие доставлены в больницы.
Причины столкновения выясняются.