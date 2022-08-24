Волжский район, , 23:58 — REGNUM Изъятие свиней и продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах граждан проводятся в Волжском районе Марий Эл в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС). Изъятия проводят специалисты государственной ветеринарной службы Республики Марий Эл совместно с сотрудниками МВД и представителями администрации сельских поселений, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарии республики.

Изъятие свиней из-за вспышки АЧС пресс-служба Комитета ветеринарии Марий Эл

Отмечается, что в настоящее время, по предварительным данным, изъятию и дальнейшему уничтожению подлежат более 350 свиней в 272 личных хозяйствах.

В комитете подчеркнули, что ущерб, который был причинен в связи с изъятием свиней и продуктов животноводства, будет возмещен. Средства на это выделят из резервного фонда правительства Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты «Респубветлаборатории» обнаружили вирус АЧС в пробе биоматериала от павшей свиньи в личном хозяйстве на территории деревни Алшанка на границе с Татарией. 24 августа в связи с обнаружением очага заболевания на территории деревни был введен карантин.

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