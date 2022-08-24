Киев, , 23:55 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Информацию об этом подтвердил лично Владимир Зеленский, выступая дистанционно на Совете безопасности ООН.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Зеленского, удар был нанесен по железнодорожной станции, в результате чего погибли 15 человек.

С мест же сообщают, что погибших как минимум 22 человека и десятки раненых, возможно, число погибших гораздо больше. Также отмечается, что последнюю неделю через станцию Чаплино гнали большое количество военных эшелонов, с живой силой и техникой.