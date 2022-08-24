Йошкар-Ола, , 23:48 — REGNUM В полицию с заявлением о хищении средства обратился 38-летний житель Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Марий Эл.

Телефонный разговор (сс) rawpixel

По словам заявителя, ему позвони неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что на персональные данные мужчины попали в руки аферистов и на его имя хотят оформить кредит.

Мужчина проверил банковское приложение в своем смартфоне и обнаружил кредитный продукт на крупную сумму. Через некоторое время ему снова позвонили, на этот раз якобы следователь, который подтвердил, что его личными данными воспользовались мошенники. Для того, чтобы мошенники не завладели деньгами, нужно оформить встречный кредит, а средства перевести на указанный звонившими счет. Мужчина оформил два кредита на общую сумму более 6 млн рублей и перевел средства на счета аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники начали использовать новый вид обмана — они звонят гражданам и представляются сотрудниками Центробанка России, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров. Мошенники для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Центробанка, стараясь различными способами получить данные банковской карты.

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