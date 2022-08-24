Оттава, , 23:45 — REGNUM Правительство Канады по-прежнему готово готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале. Такое заявление сделала сегодня, 24 августа, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Турбина Siemens Siemens Pressebild

«Это было решение, которое мы приняли», — заявила Жоли, пояснив, что об этом попросила Канаду Германия.

Напомним, что турбины Siemens, которыми оборудован «Северный поток», нуждаются в регламентном обслуживании, которое российская сторона регулярно организовывает. Для этого турбины отправляются производителю и он проводит необходимые работы. Оказалось, что обслуживание турбин для «Северного потока» производится на промышленных мощностях в Канаде.

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С 27 июля газопровод «Северный поток» задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин, которые были отправлены на техническое обслуживание.

Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил это сделать.

Однако российская сторона заявила, что Германия должна соблюсти все процедурные вопросы и подготовить всю необходимую документацию по турбинам, включая гарантийные обязательства после техосблуживания, а также не допустить наложения вторичных санкций.