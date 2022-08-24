Тбилиси, 25 августа, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили выступили с очередным обращением, посвящённым вмешательству посольства США в политическую жизнь Грузии, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».

U.S. Marine Corps Флаг США

По мнению депутатов, американское посольство координирует «реализацию революционного сценария», который осуществляют несколько неправительственных организаций. Посольство «прямо говорит … что революция должна состояться, «Единое национальное движение» должно вернуться к власти, чтобы открыть второй фронт, а… общество должно спокойно привыкнуть к этому», — считают депутаты.

«С чем может быть связана истерическая попытка посольства обострить ситуацию в стране и искусственно стимулировать революционные процессы? Причина этого может быть только одна — Грузия не выполнила миссию открытия «второго фронта», которая была возложена на неё несправедливо и которая актуальна и сегодня. В посольстве прекрасно понимают, что нынешняя власть никогда не подпишется под разрушением страны, и поэтому «Единое национальное движение» должно выполнить любую задачу. Другого объяснения истерическому желанию посольства заменить «Грузинскую мечту» в правительстве деградировавшим ЕНД быть не может», — заявили депутаты.

Субари, Хундадзе, Кавелашвили и Мачарашвили обвинили посольство США в том, что оно хочет вернуть в Грузию всё то негативное, что было во время режима Михаила Саакашвили, — управляемое правительство, войну, монополизированные СМИ, рэкет в бизнесе, пытки людей.

«Такой «Запад» нам чужд… Мы не хотим государства, в котором пытаются установить радикализм и авторитаризм во имя либерализма, демократии и прав человека. Мы не хотим государства, в котором правительство приведет свою страну к катастрофической войне», — говорится в заявлении.

Напомним, что 24 августа посол США в Грузии Келли Дегнан выступила в поддержку неправительственной организации «Справедливые выборы» (ISFED), которую власти считают виновной в умышленном искажении подсчёта результатов выборов в стране.