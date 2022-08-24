Грузинские депутаты: посольство США ведёт себя истерически
Тбилиси, 25 августа, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили выступили с очередным обращением, посвящённым вмешательству посольства США в политическую жизнь Грузии, сообщает 24 августа грузинский телеканал «TV Пирвели».
По мнению депутатов, американское посольство координирует «реализацию революционного сценария», который осуществляют несколько неправительственных организаций. Посольство «прямо говорит … что революция должна состояться, «Единое национальное движение» должно вернуться к власти, чтобы открыть второй фронт, а… общество должно спокойно привыкнуть к этому», — считают депутаты.
«С чем может быть связана истерическая попытка посольства обострить ситуацию в стране и искусственно стимулировать революционные процессы? Причина этого может быть только одна — Грузия не выполнила миссию открытия «второго фронта», которая была возложена на неё несправедливо и которая актуальна и сегодня. В посольстве прекрасно понимают, что нынешняя власть никогда не подпишется под разрушением страны, и поэтому «Единое национальное движение» должно выполнить любую задачу. Другого объяснения истерическому желанию посольства заменить «Грузинскую мечту» в правительстве деградировавшим ЕНД быть не может», — заявили депутаты.
Субари, Хундадзе, Кавелашвили и Мачарашвили обвинили посольство США в том, что оно хочет вернуть в Грузию всё то негативное, что было во время режима Михаила Саакашвили, — управляемое правительство, войну, монополизированные СМИ, рэкет в бизнесе, пытки людей.
«Такой «Запад» нам чужд… Мы не хотим государства, в котором пытаются установить радикализм и авторитаризм во имя либерализма, демократии и прав человека. Мы не хотим государства, в котором правительство приведет свою страну к катастрофической войне», — говорится в заявлении.
Напомним, что 24 августа посол США в Грузии Келли Дегнан выступила в поддержку неправительственной организации «Справедливые выборы» (ISFED), которую власти считают виновной в умышленном искажении подсчёта результатов выборов в стране.