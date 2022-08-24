Анкара, 24 августа, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Из морских портов бывшей УССР, временно контролируемых киевским режимом, согласован выход пяти грузовых судов с продовольствием, сообщает 24 августа Совместный координационный центр (СКЦ), работающий в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Отмечено, что на этих пяти судах вывезут более 85 тыс. тонн продовольствия.

В частности, сухогруз Ascanios вывезет в Германию 58 510 тонн кукурузы из порта Южный, судно Oris Sofi вывезет из этого же порта 5,9 тыс. тонн подсолнечного масла в турецкий Текирдаг. Из Одессы суда Mohamad Y и Bellis вывезут в Израиль 11 тыс. тонн пшеницы и шесть тыс. тонн сои.

Кроме того, из порта Черноморск судно Zelek Star вывезет в турецкий Мерсин 3,7 тыс. тонн гороха.

Выход указанных морских судов должен состояться 25 августа в рамках соглашения России, Турции, ООН и киевского режима о поставках продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Совместный координационный центр (СКЦ) выполняет задачу досмотра судов с целью не допустить контрабанды оружия.