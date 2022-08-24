Волжский район, , 23:37 — REGNUM В Марий Эл в связи с обнаружением очага африканской чумы свиней (АЧС) введен карантин на территории деревни Ашланка Волжского района. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев.

Свиньи

Документ определяет эпизоотический очаг и угрожаемую зону, где запрещены все виды охоты, исключая охоту для регулирования численности. В очаге запрещено перемещать и перегруппировывать животных, ввозить и вывозить свиней, осуществлять убой и вывозить продукцию животноводства и растениеводства, включая корма;

Определена зона наблюдения радиусом 100 км от границ угрожаемой зоны. Здесь запрещено ввозить свиней для воспроизводства и откорма, реализовывать свиней и продукты убоя, вывозить свиней и продукты убоя.

ИА REGNUM напоминает, ранее специалисты «Респубветлаборатории» обнаружили вирус АЧС в пробе биоматериала от павшей свиньи в личном хозяйстве на территории деревни Алшанка на границе с Татарией. Для дальнейшего подтверждения диагноза биоматериал от павшей свиньи направляется в научно-исследовательский институт заболеваний животных во Владимире.

В комитете ветеринарии республики поясняли, что АЧС то высоко заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов с летальным исходом. Гибель животных может достигать 100%, вирус способен нанести значительный экономический урон. Для людей АЧС опасности не представляет.