София, , 23:37 — REGNUM Государственная компания «Болгарские железные дороги» (БЖД) разрешила проезд через территорию Болгарии легендарного железнодорожного состава «Восточный экспресс», ежегодно курсирующего по маршруту Париж — Стамбул. Об этом 24 августа сообщает софийская газета «Телеграф».

Поезд идет Gazprom.ru

Отмечается, что 30 августа поезд прибудет в город Русе на болгарско-румынской границе, после чего проследует в Варну и Бургас на болгарском юго-востоке. «Мы готовы обеспечить беспрепятственный транзит «Восточного экспресса» по Болгарии», — говорится в заявлении руководства БЖД.

Напомним, «Восточный экспресс», фигурирующий в десятках произведений мировой литературы, ежегодно следует из Франции в Турцию через несколько европейских стран. На протяжении последних двух лет Болгария блокировала его движение через свою территорию из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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