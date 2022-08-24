Бухарест, 24 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Крупнейшая атомная электростанция Румынии — «Чернаводэ», расположенная на юге страны, снизила на 10% мощность своего главного энергоблока. Об этом 24 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

nuclearelectrica.ro Турбогенератор АЭС Чернаводэ

По предварительным данным, причиной изменений в работе станции стали неполадки в работе турбинной системы. Согласно другой информации, таким образом «Чернаводэ» перешла в режим жесткой экономии ресурсов.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать программу сохранения энергоносителей в условиях масштабного кризиса отрасли.