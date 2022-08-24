Киев, , 23:23 — REGNUM Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что киевскому режиму нельзя сейчас пытаться вести переговоры с Россией.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил политик на пресс-конференции в Киеве 24 августа.

По его утверждению, на сегодняшний день необходимо противостоять любой попытке переговоров с Россией.

При этом Джонсон заявил, что нельзя вести переговоры с медведем, который «ест твою ногу».

Ранее приехавшему в Киев Джонсону выдали местную награду «Орден свободы», которой ранее был «удостоен» финансовый спекулянт Джордж Сорос.

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