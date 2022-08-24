Джонсон запретил своим киевским «друзьям» переговоры с Россией
Киев, 24 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что киевскому режиму нельзя сейчас пытаться вести переговоры с Россией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
Об этом политик заявил на пресс-конференции в Киеве 24 августа.
По его утверждению, на сегодняшний день необходимо противостоять любой попытке переговоров с Россией.
При этом Джонсон заявил, что нельзя вести переговоры с медведем, который «ест твою ногу».
Ранее приехавшему в Киев Джонсону выдали местную награду «Орден свободы», которой ранее был «удостоен» финансовый спекулянт Джордж Сорос.