Вашингтон, , 23:21 — REGNUM США в ближайшее время не могут заместить поставки низкообогащенного урана из России другими источниками. Об этом сегодня, 24 августа, пишет Washington Examiner со ссылкой на помощника министра энергетики США Кэтрин Хафф, которая отвечает за вопросы ядерной энергетики.

Оксид урана Nuclear Regulatory Commission

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Напомним, что власти США обсуждали возможность запрета импорта низкообогащенного урана из России, но дальше обсуждения дело не пошло. Низкообогащенный уран, в частности, используется в качестве топлива для атомных электростанций.

В настоящее время порядка 20% низкообогащённого урана США получают из России.

«Во всём мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надёжных источников», — заявила Хафф.

Она добавила, что Минэнерго США пытается делать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты на поставки. На данном этапе это позволит в очень незначительной степени покрыть то, что действительно необходимо для загрузки американских АЭС, но зато это позволит производителям быть уверенными в том, что у них есть долгосрочные контракты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России также обсуждался вопрос о том, чтобы запретить поставки урана в США. В частности, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что для американцев это будет довольно болезненный удар — США придётся каким-то образом наращивать объёмы урана. Однако дальше обсуждений дело пока не пошло.