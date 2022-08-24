Вашингтон, 24 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. То, что происходит на территории б. УССР — это дело Киева, а не Вашингтона. Помощь Владимиру Зеленскому будет продолжаться, но он сам будет решать всё, что касается боевых действий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Об этом 24 августа сообщил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома. Американский чиновник утверждает, что Зеленский сам «расставляет приоритеты» в теперешней ситуации.

Комментируя обещание Зеленского «вернуть Крым», Кирби пообещал от лица США дать возможность бандеровским боевикам планировать военные действия, а киевскому режиму — объявлять о своих планах.

И военная поддержка бандеровцам будет продолжена — так долго, как им будет нужно. Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в победе Киева «на поле боя». Хотя, по его словам, если бы Москва прекратила спецоперацию и «вывела войска», разговор был бы иным.

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