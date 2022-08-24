Тель-Авив, Израиль, , 23:13 — REGNUM За последние два месяца израильские истребители F-35 несколько раз нарушали воздушное пространство Ирана, оставаясь незамеченными для иранских радаров. Об этом сообщает выходящая в Лондоне на арабском языке газета «Илаф».

Неназванный источник газеты утверждает, что США и Израиль провели секретные учения в Красном море, имитируя удар по Ирану с моря и с воздуха, в частности, по ядерным объектам Ирана. Тот же источник утверждает, что за последние два месяца израильские самолёты-«невидимки» F-35 американского производства несколько раз пролетали в воздушном пространстве Ирана, оставшись незаметными для радаров.

По мнению издания, эти события связаны с возможным заключением на переговорах в Вене новой «ядерной сделки» между Ираном и западными странами. Заключение такого соглашения не устраивает Израиль.

«Из характера этих учений следует, что Израиль не будет наносить удар по Ирану в одиночку, ему потребуется военная помощь Центрального командования армии США (Centcom)», — говорится в публикации.