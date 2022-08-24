Посёлок городского типа Тучково, Московская область, , 23:13 — REGNUM В Московской области на территории Рузского городского округа, произошел пожар на складе, который расположен в поселке Тучково. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сообщается, что на пульт дежурного в 20:25 поступило сообщение о возгорании в складском здании по адресу Рузский городской округ, поселок Тучково, улица Партизан.

Установлено, что строение металлическое, общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь полыхает на площади 750 квадратных метров.

Пожар удалось оперативно локализовать.