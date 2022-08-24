Бухарест, 24 августа, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Правительство Румынии получило от Европейской комиссии первый пакет помощи, который Бухарест должен направить на проживание и питание переселенцев с территории б. УССР, 24 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, в ближайшее время средства будут распределены «среди наиболее нуждающихся беженцев». «Мы выполним свои обязательства перед ЕС», — добавил он.

Уточняется, что транш ЕК составляет €39,1 млн. В данный момент в Румынии проживает 85 тысяч беженцев с территории б. УССР.