Берлин, , 23:08 — REGNUM На прошлой неделе в одном из супермаркетов Берлина произошло нападение на поляков, мотивированное национальной неприязнью. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Польши в Германии Магдалена Шубер-Засацка. Как сообщают немецкие СМИ, польские граждане были «избиты, оскорблены на расовой почве и запуганы», передаёт «Польское радио».

По словам пресс-секретаря посольства, 34-летняя полька и её 15-летний сын делали покупки в супермаркете в берлинском районе Райникендорф. Возле касс они говорили друг с другом по-польски, что вызвало неодобрительную реакцию неких мужчины и женщины. После того, как поляки вышли из магазина, эта женщина оскорбила их, а мужчина ударил польку кулаком по плечу. Когда сын пытался заступиться за мать, мужчина ударил его по лицу. Уезжая на автомобиле, неизвестные продолжали угрожать полякам.

Сотрудники супермаркета не вмешивались в ситуацию. Как сообщается, у пострадавших диагностированы гематомы. Полиция ищет виновников инцидента.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 22 августа на улице Карла Маркса в немецком городе Мюхельхаузен 38-летний поляк, выгуливавший собаку, подвергся нападению двух человек, у одного из которых был мачете. Поляку удалось отбиться с помощью перцового баллончика, он не получил значительных телесных повреждений.